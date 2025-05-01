Türk-İş'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması: Emekçilerin mücadelesi sürüyor

1 Mayıs dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, çalışma hayatındaki eşitsizliklere ve kayıt dışılığa dikkat çekti.

Zengin ve beraberindeki Türk-İş üyeleri, bayrak ve pankartlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Gruptakiler adına yaptığı basın açıklamasında, 1 Mayıs'ın anlamına değinen Zengin, şunları söyledi:

"Kıdem tazminatımıza el uzatılmasına, haksız yere işten çıkarmalara, açlığa ve sefalete mahkum bırakılmaya, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına ve topyekun hayatımızın karartılmasına karşı alanlardayız. Eşitliği, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ülkemizde ve dünyada egemen kılacak güç bizleriz."

Kadınların toplumsal yaşamın her alanında yer alması gerektiğini belirten Nihat Zengin, kayıt dışılık sorununun Türkiye'nin uzun soluklu problemlerinden biri olduğunu söyledi.

Açıklamanın ardından halay çekip slogan atan Türk-İş üyeleri, daha sonra bakanlık önünden ayrıldı.