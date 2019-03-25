'Türk jetleri herhangi bir taciz olayına karışmadı'

25 Mart 2019

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Yunan Başbakanı Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanının bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçaklarımızın mutat görevlerini icra ettiği öğrenilmiştir" denildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugünkü faaliyeti sırasında Türk savaş uçaklarının tacizine uğradığına yönelik iddialar bazı basın yayın organlarında yer aldı.

Güvenlik kaynakları, Türk jetlerinin herhangi bir taciz girişiminin olmadığını, uçakların mutat görevlerini icra ettiklerini bildirdi.

Ne olmuştu?

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 1821 yılındaki Mora Ayaklanması'nın yıldönümü nedeniyle yaptığı Didim'e yakın olan Eşek Adası ziyareti sırasında helikopterinin Türkiye'ye ait jetler tarafından engellendiğini öne sürmüştü.