Türk Kızılay, Balıkesir'deki deprem sonrası bölgede beslenme desteği sağlıyor

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremin hemen ardından bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme hizmetlerinin koordinesinden sorumlu olarak, mobil mutfakları ve beslenme ekipleriyle afetzedelerin yanında yer alıyor.

Ekipler ve gönüllüler 30 araçla, depremden etkilenen vatandaşlar ile görevli arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramı yapıyor.

Sahadaki beslenme faaliyetleri, ilgili kurumlarla koordineli ve ihtiyaçlar doğrultusunda kesintisiz devam edecek.