Türk Kızılay Başkanı Yılmaz: Göç olasılığına karşı bütün hazırlıklarımız tamam
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, ABD-İsrail ile İran arasında artan gerilim nedeniyle olası göç hareketine karşı tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, geçici beslenme ihtiyaçları için planların hazır olduğunu söyledi.
Başkanı Yılmaz, Ramazan programı kapsamında Ankara’daki Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi’nde yemek yapımı ve dağıtımına katıldı. Burada yaptığı açıklamada, aşevlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmada önemli bir rol üstlendiğini belirten Yılmaz, iki yıl içinde Türkiye’nin 81 ilinde aşevi kurmayı hedeflediklerini ifade etti.
Olası göç senaryosu için planlar hazır
Bölgedeki savaşın Türkiye’ye olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, kurumun gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını belirten Yılmaz, İran ile Türkiye arasındaki sınır kapılarının şu anda İran tarafı tarafından kapatıldığını aktardı.
Yılmaz, buna rağmen olası bir göç dalgası ihtimaline karşı gerekli hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak, “Herhangi bir göç olasılığına karşı, geçici beslenme ihtiyacını karşılayacak tüm planlarımız hazır. Dışişleri Bakanlığımızın yönlendirmelerini bekliyoruz” dedi.