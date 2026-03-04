Türk Kızılay Başkanı Yılmaz: Göç olasılığına karşı bütün hazırlıklarımız tamam

Başkanı Yılmaz, Ramazan programı kapsamında Ankara’daki Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi’nde yemek yapımı ve dağıtımına katıldı. Burada yaptığı açıklamada, aşevlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmada önemli bir rol üstlendiğini belirten Yılmaz, iki yıl içinde Türkiye’nin 81 ilinde aşevi kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Olası göç senaryosu için planlar hazır

Bölgedeki savaşın Türkiye’ye olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, kurumun gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını belirten Yılmaz, İran ile Türkiye arasındaki sınır kapılarının şu anda İran tarafı tarafından kapatıldığını aktardı.

Yılmaz, buna rağmen olası bir göç dalgası ihtimaline karşı gerekli hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak, “Herhangi bir göç olasılığına karşı, geçici beslenme ihtiyacını karşılayacak tüm planlarımız hazır. Dışişleri Bakanlığımızın yönlendirmelerini bekliyoruz” dedi.