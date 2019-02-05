Türk Kızılay, eğitime desteğini artırıyor

05 Şubat 2019

Türkiye’de ilk Hemşirelik Okulunu açan, ilk Gençlik kamplarını kuran, uzun yılardır gençlerin eğitimi ve gelişimi konularında çalışan, projeler geliştiren veya devlete yardımcı rol üstlenen Türk Kızılay, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı itibariyle bu alandaki çalışmalarını artıracak, yeni eğitim yılının başında ise yeni projelerle hedefini yukarılara çekecek. Var olan eğitim projelerini yeniden formüle eden Kızılay, özellikle Yatılı İlköğretim Bölge Okullarındaki, özel eğitim sınıflarındaki öğrencilere desteğini artıracak, ülke genelindeki tüm öğrencilere ise Güvenli Yaşamı Öğreniyorum kitaplarıyla ulaşacak.

“Sen Çok Özel” Projesi ile özel eğitime ihtiyaç duyanlara destek

Özel eğitime gereksinim duyan çocukların toplum içinde bağımsız yaşamaları, temel yaşam becerilerini geliştirmeleri ve akranları ile aynı okula devam edebilmelerini sağlayan özel eğitim çalışmaları kapsamında Türk Kızılay özel eğitim sınıflarının donanımını sağlamaktadır.

İlkokul ve ortaokulda 30.000 üzerinde özel gereksinimleri olan öğrenci özel eğitim sınıflarında eğitim almaktadır ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Okul ve kurumlarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yetersizlik türü, eğitim performansı ve özellikleri göz önünde bulundurularak, özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak daha çok özel eğitim sınıfının açılmasına ihtiyaç vardır.

Türk Kızılay, 2013 yılında “Sen Çok Özelsin” sloganı başlattığı proje kapsamında bugüne kadar 139 sınıfın tefrişatını yaptı. Özel eğitime ihtiyacı olan yaklaşık 1.465 çocuk ve genç için el-göz koordinasyon, motor beceri geliştirmeye yönelik renkli, sesli, dokunarak öğrenmeyi-kavramayı hedefleyen çeşitli eğitici materyallerle sınıfları donatan Kızılay, yeni dönemde, özel eğitime ihtiyaç duyan daha fazla çocuğa hizmet sunabilmek için kurumsal bağışçıların yanı sıra bireysel bağışçıların desteğine de ihtiyaç duyuyor.

Yatılı ilköğretim bölge okullarındaki yavrularımıza iyilik elimizi uzatıyoruz

Türkiye genelindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nda (YİBO) eğitim gören öğrencilerin eğitim ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla “Geleceğe El Uzat” sloganıyla 2018 yılı ortasında bir proje başlatan Kızılay, öğrencilere maddi desteğin yanı sıra eğitim araç ve donanımlarının temini, giyim desteği, internet erişimi, laboratuvar oluşturulması, ücretsiz kurs ve etüt imkanı sağlanması, beslenme imkanlarının artırılması konularında da çalışmalar yürütüyor.

Toplanan yardımlar Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle söz konusu okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere Kızılay tarafından ulaştırılıyor.

Bugüne kadar 56 Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nda (YİBO) binlerce öğrenciye yardım elini uzatan Kızılay, geleceğimiz olan çocuk ve gençlerin yaşıtlarıyla aynı şartlarda eğitimlerini tamamlayabilmeleri için çalışıyor.

Güvenli Yaşamı Öğreniyorum başucu kitabı

Öğrencilerin, ailelerin ve öğretmenlerin afetler, afetlere hazırlık, güvenlik, sosyal sorumluluk, gönüllülük ve insani değerler konularında bilinç düzeyini artırmak için konunun uzmanlarına hazırlattırılan Kızılay İle Güvenli Yaşamı Öğreniyorum kitabı, afetlere karşı bilinç düzeyini okul sıralarında artırma hedefiyle 2004 yılında hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında hem öğrenciler (164 sayfa), hem de eğitmenler (126) için kitap hazırlandı. Bu güne kadar Ziraat Bankası, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Konya Selçuklu Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu kurumlar ve firmaların desteğiyle 21. Baskısı yapılan kitap 853.673 öğrencinin, 51.776 öğretmenin kitaplıklarında yerini aldı.

Zaman içinde güncellenen kitabın ülkemizdeki güvenli yaşam seferberliğine yaptığı katkıyı daha da yukarılara taşımaya çalışan Kızılay, her yıl eğitim hayatına eklenen onbinlerce öğrencinin afetler konusundaki bilinç düzeyini artırmak için kurumsal ve bireysel bağışçılarının desteğini bekliyor.