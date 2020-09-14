Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Suriye'deki saldırıyla ilgili açıklama
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Suriye'de Türk Kızılay ekibine saldırıyla ilgili, "Bu olay, 2011 yılından bu yana Suriye'nin içerisinde bulunan ve sadece buradaki sivil insanların acısını dindirmek için gayret sarf eden Kızılay'a değil bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir." dedi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine saldırı konusunda açıklama yaptı.
Kınık, "Saldırı haberi üzerine bölgeye giden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı
Kaynak: AA