Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanları’ndan İstanbul Valisi Gül’e ziyaret

Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem ile İl Merkezine bağlı İlçe Şube Başkanları Vali Davut Gül’ü makamında ziyaret etti. Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe Şube Başkanları, ziyarette hazır bulundu.

Şube Başkanlarının kendilerini tanıtmasıyla başlayan ziyarette; Başkan Burcu Kösem, İstanbul’da yürütülen Kızılaycılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Kösem, özellikle toplumsal güçlendirme faaliyetleri, kan bağışı çalışmaları ve ilk yardım eğitimlerinin öncelikli gündemleri olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerden ve planlanan faaliyetlerden bahseden Başkan Kösem, Türk Kızılay İstanbul teşkilatları olarak deprem bölgelerini gündemlerinden asla düşürmediklerini ve deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine de hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.

Vali Gül, Türk Kızılay'ın önemine dikkat çekti

Vali Gül, her zaman Kızılay’ın destekçisi olduğunu, Türk Kızılay’ın tüm dünyada ve özellikle İstanbul’da çok önemli bir yeri olduğunu belirtip, tüm Başkanlara çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Başkan Burcu Kösem ve İstanbul İlçe Şube Başkanları Vali Gül ile hatıra fotoğrafı çektirdi.