Türk Kızılay’dan ateşkes sonrası Gazze için yardım planı

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Ateşkes Sonrası Gazze İnsani Yardım Planı”nı İstanbul Üsküdar’daki Kızılay Yerleşkesi’nde düzenlenen basın toplantısında duyurdu.

Yılmaz, ateşkesle birlikte artık iyileşme ve yeniden inşa dönemine geçildiğini vurguladı.

“Filistin Kızılayı’nın hazırladığı 304 milyon dolarlık iyileşme planının dörtte birini Türk Kızılay olarak bağışçılarımızla ve milletimizle birlikte karşılamayı hedefliyoruz” diyen Yılmaz, Türkiye’nin bölgeye en çok insani yardım ulaştıran ülke konumunda olduğunu belirtti.

“400 tırlık yardım akışı yeniden başladı”

Yılmaz, son 3,5 ayda bölgeye hiçbir yardımın ulaştırılamadığını, ancak ateşkesin ardından tır girişlerinin yeniden başladığını söyledi:

“Öncesinde günlük 100-150 civarında tır girebiliyordu. Ateşkes sonrası bu sayı 400 tıra ulaştı. Dün bile 100 tır giriş yaptı. Artık ortalama 400 tırlık bir yardım akışından söz edebiliriz.”

Türkiye yardımda açık ara önde

Türk Kızılay Başkanı, Türkiye’nin uluslararası raporlarda “Gazze’ye en fazla yardım ulaştıran ülke” olarak yer aldığını söyledi.

Yılmaz, “Ülkemizin yardımları 100 bin tonu geçti. Türk Kızılay bağışçılarının emanet ettiği 18 bin 170 ton yardımı gemilerle ulaştırdık. Aşevlerimiz aracılığıyla 8 milyon sıcak yemek dağıttık” ifadelerini kullandı.

304 milyon dolarlık iyileşme dönemi başlıyor

Prof. Dr. Yılmaz, Filistin Kızılayı ile birlikte hazırlanan planın 2025-2027 yıllarını kapsayacağını belirtti:

“Bu acil master plan, Filistin’deki öncelikli ihtiyaçları ve yeniden inşa sürecini belirliyor. Sağlık, altyapı, eğitim, yetim çocuklara destek ve sosyal onarım başlıklarını içeriyor.”

Nakdi yardımın bu dönemin en önemli enstrümanı olacağını belirten Yılmaz, “304 milyon dolarlık bu plan, Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için kapsamlı bir yol haritası oluşturuyor” dedi.

Sağlık ve sosyal destek öncelikli olacak

Yılmaz, savaşta tahrip olan ambulans ve hastaneler için yeni projeler hazırladıklarını açıkladı:

“15 yeni ambulans hedefimiz var. Gazze’de sağlık sisteminin yeniden çalışabilmesi için ambulansların yenilenmesi şart.”

Ayrıca, El-Emel Yetimhanesi’nin yeniden inşa edileceğini belirten Yılmaz, “Ayakta kalmış ama ağır hasarlı durumda. Bir yıl içinde yenileyip hizmete almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Milletimizin desteğiyle yeniden ayağa kalkacağız”

Yılmaz, Türk Kızılay’ın bu süreçte Filistin Kızılayı’yla yakın iş birliği içinde çalışacağını vurgulayarak, “Gazze’nin yeniden ayağa kalkması, sadece bir iyileşme değil, insanlığın ortak vicdanının onarılması anlamına geliyor. Biz bu süreçte milletimizin desteğiyle Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.