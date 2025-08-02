Türk Kızılay'dan Batı Şeria'ya bin 200 gıda kolisi

Türk Kızılay, sadece Gazze değil, Batı Şeria’daki ihtiyaç sahiplerine de destek vermeyi sürdürüyor. Gazze’de kıtlık ve yıkımla mücadele eden halka yönelik sıcak yemek ve insani yardım faaliyetlerini sürdüren Kızılay, bu kez Batı Şeria’nın Cenin kentine ulaştırılmak üzere 1.200 gıda kolisi hazırladı.

Filistin Kızılayı ile koordineli yardım

Türk Kızılay’ın hazırladığı gıda kolileri, Filistin Kızılayı ile iş birliği içerisinde Cenin kentine ulaştırıldı. Yardımlar, Türk Türkmen Filistin Dostluk Derneği adına bölgedeki yetkililere teslim edildi. Yardımları alan yerel temsilciler, Türk halkına ve Türk Kızılay’a teşekkür etti.

Gazze’de aşevleri, Ürdün ve Mısır’dan girişler sürüyor

Türk Kızılay, Gazze’deki çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bölgede kurulan aşevleri aracılığıyla her gün sıcak yemek dağıtımı yapılırken, Mısır ve Ürdün üzerinden insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için yoğun çaba sarf ediliyor.

İki cephede insani destek

Çatışmaların başladığı ilk günden bu yana Gazze’deki sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan Türk Kızılay, şimdi Batı Şeria’daki Cenin kentinde de insani yardımları organize ederek bölge halkına umut olmaya devam ediyor.