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Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddiaları yalanlandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'deki limanların, "iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında Rum gemilerine açılacağına" dair iddiaları yalanladı.

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Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddiaları yalanlandı
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Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA