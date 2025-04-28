Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddiaları yalanlandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'deki limanların, "iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında Rum gemilerine açılacağına" dair iddiaları yalanladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür." ifadesine yer verdi.