Türk markaları, Rusya’ya çıkarma yapacak

Yener KARADENİZ/İSTANBUL

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş ilan etmesinin üzerinden 2 ay geçerken, gelişmelerin Türk markaları üzerindeki etkileri de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yüzlerce yabancı markanın Rusya’daki operasyonlarını boykot kapsamında durdurması ya da ülkeden çıkması nedeni ile ülkede AVM doluluk oranlarının önümüzdeki 2-3 ayda yüzde 30-40 düşmesi bekleniyor. Önceki gün Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Turagay ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin yanı sıra çok sayıda BMD üyesinin de katılımı ile gerçekleştirilen iftar buluşmasında konuşan BMD Başkanı Sinan Öncel, geçen hafta Rusya AVM yatırımcı grupları, AVM konseyleri ve dernekleri ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı. Rus yetkililerin Rusya’da bulunan AVM’lerde doluluk oranlarının önümüzdeki 2-3 ay içinde yüzde 30-40 arasında düşmesini beklediklerini anlatan Öncel, “Biz buna inanamadık. Tekrar sorduk. Önümüzdeki günlerde yabancı markaların çok ciddi çıkış yapacaklarını da ilettiler. Bizlerle ‘nasıl bir iş birliği yapabiliriz?’ diye sordular. Önümüzdeki ay 12-14 Mayıs tarihleri arasında DEİK Rusya ve Ukrayna iş konseyi başkanlarının da katılımı ile Rusya’ya seyahat düzenleyeceğiz. Orada AVM yatırımcılar ile buluşacağız. Türk markalarına ne gibi fırsatlar sunuyorlar onları yerinde değerlendireceğiz” dedi. Hali hazırda 32 Türk markasının Rusya’da 655 mağazası ve 2 bin 556 satış noktası bulunuyor.

En büyük AVM grupları ile online toplantı

Verilen bilgilere göre geçen hafta online gerçekleştirilen toplantılara BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, BMD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamar ve BMD Yönetim Kurulu Üyesi Mete Sönmez katıldı. Rusya tarafından ise Kievskaya Ploschad Group Evropeyskiy AVM Yöneticisi ve Grup Temsilcisi Vladislav Yusupov, ADG Group Satış Müdürü Anna Papaskiri, Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi İcra Direktörü Oleg Voytsehovskiy ve Konsey Başkanı Dmitriy Moskalenko ile Alışveriş Merkezleri Birliği Kurucu ortağı Sergey Platitsyn katıldı. Toplantıda Rus yetkililer genel olarak; boykotta olamayan markaların bahar ve yaz koleksiyon ürünlerinin açık olan mağazalarda bulunduğunu fakat yabancı markalarda bu ürünlerin bulunmadığını, an itibariyle AVM’lerde boş mağazaların ise çok kısıtlı olduğunu anlattı. Yine boykota katılan ve mağazalarını kapatan markaların çalışanların ücretlerini ve mağaza kiralarını ödedikleri belirtilirken, mağaza boşalmalarının yaklaşık 2 ay sonra başlamasını beklediklerini iletti. Mağaza boşalma oranının yüzde 30 seviyelerinde olacağını ileten Rus yetkililer, bu kapsamda Türk markalarını Rusya’da görmek istediklerini dile getirdi.

‘Department store’lara hızlı giriş teklifi

Toplantılarda ayrıca, BMD tarafından mağazaların hızlıca Türk markalarıyla doldurulması amacıyla Rus yatırımcılarla birlikte büyük metrekareli department store’lara kısa sürede hızlı giriş yapılması önerildi. Pazarın tanınmasından sonra ayrı mağazalar açmak isteyen birçok markanın da olabileceği aktarıldı. Yapılan çevrimiçi görümeler sonucunda 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Rusya’ya fiziki ziyaret gerçekleştirerek ilgili gruplar ve diğer AVM yatırımcıları ile yüz yüze görüşme kararı alındı.

Toplu alım için formül geliştiriliyor

BMD’nin iftar buluşmasına katılan sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre; mayıs sonunda ülkeye gidecek ya da ülkede mağaza ya da satış noktası sayısını artıracak markalar belirginleşecek. Sadece hazır giyim değil yemeiçme alanında da ülkeye girişler bekleniyor. Rusların beklentisi daha çok üst segment markaların gelmesi yönündeyken, alt segment markalar için de gümrükten muaf tutup, bavul ticaretinin kolaylaştırılması gündemde. Toplantıda görüş bildiren sektör temsilcisi, “Ruslar daha önce İtalya’ya gidiyorlardı, Milano’da toptan alışveriş yapıp, şehir merkezine girmeden Rusya’ya dönüyorlardı. Şimdi bizim için de Çorlu Havalimanı benzer bir örnek olabilir. Zaten böyle bir model çok önceden de düşünülüyordu” diye konuştu.