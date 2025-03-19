Türk medyası uzun zamandır baskı altında! Google'ın algoritma değişikliğini TBMM'de

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google’ın algoritma değişikliği ve bu değişikliğin medya kuruluşları üzerindeki olumsuz etkilerini görüşmek üzere perşembe günü toplanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, açıklamalarda bulundu.

Yayman, Google’ın 2024 yılında gerçekleştirdiği şeffaf olmayan algoritma değişikliklerinin medya ekosistemine ciddi zarar verdiğini ve özellikle bağımsız ile yerel haber kaynaklarını dijitalde görünmez hale getirdiğini ifade etti. Yayman, bu tür tek taraflı kararların medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bıraktığını ve halkın haber alma hakkını doğrudan sınırlandırdığını belirtti.

Bazı haber sitelerinin Google’ın “keşfet” alanındaki trafiğinin tamamen sıfırlandığını ve belirli platformlara ayrıcalık tanındığını vurgulayan Yayman, bu uygulamaların rekabet ortamını bozduğunu ve medya çeşitliliğini tehdit ettiğini söyledi.

Yayman, “Google’ın aldığı tek taraflı kararlar artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Dijital platformların keyfi uygulamaları, medya kuruluşları için sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda doğrudan bir sansür mekanizmasına dönüşmektedir” dedi.

Komisyon olarak Google’ın medya politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceklerini ve gerekli düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyleyen Yayman, şu ifadeleri kullandı:

“Google, algoritma değişiklikleri konusunda şeffaf olmalı ve yayıncılara adil bir yaklaşım sergilemelidir. Rekabete aykırı uygulamalara son verilmeli, keşfet alanında her görüşten haber sitesine eşit fırsat tanınmalıdır. Dijital platformlar, medya çeşitliliğini ve bağımsız haberciliği tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir.”

Google’ın bu politikalarının yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde rahatsızlık yarattığını belirten Yayman, küresel çapta da bu tür tekelleşme eğilimlerine karşı mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun, perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda, algoritma değişikliğinin etkileri masaya yatırılacak ve medya kuruluşlarının karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklar ile çözüm önerileri tartışılacak.