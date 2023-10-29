Türk milletinin yeniden doğuşudur Cumhuriyet
Cumhuriyetin 100’üncü yılında, kuruluşunun 30. yılını kutlayan Mersin Tarsus OSB üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ediyor. 30 yıldır Cumhuriyetin ışığında “Üreten ve Eğiten” mottosu ile yolumuza devam ediyoruz.
Sabri Tekli / Mersin Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Cumhuriyetin 100’üncü yılında, kuruluşunun 30. yılını kutlayan Mersin Tarsus OSB üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ediyor. 30 yıldır Cumhuriyetin ışığında “Üreten ve Eğiten” mottosu ile yolumuza devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele sonrasında çok zor şartlarda ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin yeniden doğuşudur. Cumhuriyetin ilan edilmesinin üzerinden geçen 100 yılda ülkemiz gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Bizler de 30 yıldır üretim, istihdam ve eğitimle ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bu gurur hepimizin.
Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Türkiye’yi ve Mersin’i büyütmek ve geliştirmek için devletimizin sağladığı imkanlar ve destekler çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalar yapacaklarımızın teminatıdır. Cumhuriyetimize, üretim, eğitim ve istihdamla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.