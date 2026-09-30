Türk moda endüstrisi çalışmalarını hızlandırdı: Dijital ürün pasaportu avantaja dönüşecek

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen 14,5 milyon lira bütçeli, “Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm Projesi”nin bir yıllık uygulama süreci, proje paydaşları ve iştirakçi firmaların temsilcilerinin katıldığı kapanış toplantısı ile sona erdi. İHKİB Başkanı Mustafa Paşahan, proje kapsamında İHKİB’in DDM’yi, yeşil dönüşüm konusunda sektöre hizmet verecek yapıya dönüştürdüğünü söyledi.

“Sektöre destek vereceğiz”

Paşahan, “İHKİB DDM, aynı zamanda dijital ürün pasaportuna hazırlık konusunda da sektöre destek verecek. Bilindiği gibi AB’de Haziran 2024’te yürürlüğe giren Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko-Tasarım Tüzüğü (ESPR) kapsamında hazır giyim ürünlerinde de dijital ürün pasaportu zorunlu olacak. Sanal kimlik kartı gibi düşünebileceğimiz dijital ürün pasaportu ile giysinin üretim ve kullanım süreci, ömrünü tamamladığında dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği gibi yaşam döngüsüne ait tüm bilgilere erişilebilecek.

Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 60’tan fazlasını AB ülkelerine yapıyor. Dolayısıyla biz bu konudaki çalışmaları hızlandırarak uygulamayı sektörümüz için avantaja dönüştüreceğiz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde üretim sahasından anlık veri toplama, sistemleri birbirine bağlama, çevresel veriyi dijitalleştirme, tedarik zinciri izlenebilirliği ve iklim risklerini yatırım kararlarına entegre etme kapasitemizi güçlendirmeye odaklanacağız.”