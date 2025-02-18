Türk Ordusu'nun NATO desteği 73. yılında

NATO'ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında yer alan Türkiye, Washington'da 1949 yılında kurulan NATO'ya, 18 Şubat 1952'de dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın katılım belgelerini imzalamasının ardından katıldı.

12 kurucu üye ABD, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz'den sonra Türkiye, Yunanistan ile İttifak'ın 3. yılında NATO'ya üye ülkeler oldu. Türkiye, geçen 73 yılda bulunduğu kritik coğrafyadaki stratejik konumuyla bölgedeki tehdit ve riskleri doğrudan göğüsleyen ilk müttefik olarak NATO da temel unsurlardan biri olarak yer alıyor.

Destek verilen uluslararası görevler

Türkiye, NATO'nun ana tehditlerden terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ, El-Kaide, PKK/YPG ve FETÖ ile kararlılıkla mücadele ediyor.

NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR) en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olan Türkiye, KFOR Komutanlığı Yardımcılığı görevine devam ediyor. Türkiye, KFOR İhtiyat Taburu görevini de en fazla üstlenen ülkelerden birisi olarak Kosova'nın ve bölgenin güvenliğine katkı sağlıyor.

Türkiye, Irak Güvenlik Kuvvetlerine danışmanlık ve eğitim vermek amacıyla 2018'de başlatılan NATO Irak Misyonuna en fazla personel desteği sağlayan ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

NATO'nun hava ve deniz harekat alanlarındaki faaliyetlerine de önemli katkı sağlayan Türkiye, hem NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin hem de NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutasını yerine getiriyor.

Savunma harcamalarıyla 23 ülke arasında...

Türkiye, NATO tarafından savunma kapasitesi inşası başta olmak üzere NATO ortaklık ülkelerine sağlanan desteğe de finansal ve personel olarak katkı sağlıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin 2024 yılı tahmini savunma harcamaları gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 2,09 ile bu hedefi başaran 23 NATO ülkesinden biri oldu.

NATO ortak fonlarına katılım payları kapsamında ise askeri bütçeye Türkiye, yüzde 4,59 ile en fazla katkı yapan ülkeler arasında 8'inci, NATO komuta yapısına dahil tüm kadrolara sağlanan personel katkısı bakımından da 7'nci sırada.

NATO'ya evsahipliği yapılan noktalar

NATO'nun Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) İzmir'de, Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordusu-Türkiye (NRDC-TÜR) İstanbul'da, Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi ve Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Ankara'da, Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ise İstanbul'da bulunuyor.