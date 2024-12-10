Türk profesör İngiltere'de kayboldu: Orhan Ekren'den 2 haftadır haber yok

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in, 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğu bildirildi. İngiliz güvenlik güçlerinin Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu öğrenilen Ekren'i arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Odadan yapılan açıklamada, Ekren'i İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğunu belirtildi.

Süreci yakından takip ettikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz."