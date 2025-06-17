Türk radarları Suriye'ye giren İsrail F-35'lerini tespit etti: Kuyruk numarasına kadar gördüler

İsrail 12 Haziran gecesi İran'daki nükleer hedeflere yönelik hava saldırısı başlatmıştı. İki ülke arasında karşılıklı saldırılar 5. gününde de devam ederken Gazeteci Yahya Bostan dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Bostan, İsrail'in İran'ı vurduğu gece, Suriye'nin hava sahasında da hareketlilik yaşandığını buna karşılık Türk jetlerinin de tedbir uçuşu yaptığını kaydetti. Bostan'a göre, Türk radar sistemleri o gece havalanan İsrail'e ait F35'lerin “kuyruk numarasına kadar” tespit etti.

Türk jetleri de teyakkuza geçti

Bostan, Türk radar sistemlerinin 12 Haziran gecesi, Suriye hava sahasında yoğun bir hareketlilik algıladığını belirterek, "Bir düzineden fazla İsrail uçağı Suriye hava sahasına girip geri dönüyor. Bunun üzerine bölgeyi kontrol için Türk erken uyarı uçakları havalanıyor. İlk grup geri dönünce bu kez İsrailli ikinci, üçüncü gruplar Suriye hava sahasına giriyor. Bunun üzerine Türkiye’ye dönük bir tehdit oluşursa bertaraf edilmesi için Türk jetleri de tedbiren teyakkuza geçiyor" dedi.

İsrail’in kullandığı, radara yakalanmayan F-35'lere dikkat çeken Bostan, Türk radarlarının o gece F35'lerin “kuyruk numarasına kadar” her şeyi gördüğünü idda etti.