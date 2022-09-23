Türk sanat müziği bestekârı Zeynettin Maraş hayatını kaybetti

Türk sanat müziği bestekârı Zeynettin Maraş, 95 yaşında hayata veda etti.

Sanatçı Canan Karadeniz, sosyal medya hesabında yaptığı, paylaşımda, "Çok değerli duayen bestekarımız Zeynettin Maraş hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesinin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Işıklarda uyusun." sözleriyle, besteci ve söz yazarı Maraş'ın vefat ettiğini duyurdu.

Ardından unutulmaz eserler bırakan Maraş'ın cenazesi, 25 Eylül'de Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Zeynettin Maraş kimdir?

İstanbul Suadiye'de 1927'de dünyaya gelen Maraş, İstanbul Belediye Konservatuvarında Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gürmeriç, Mesut Cemil, Nevzat Atlığ, Refik Fersan ve Şerif Muhiddin Targan'dan dersler aldı.

Sözleri Necla Tarzi'ye ait olan "Gözyaşlarımı Derdime Derman Ettiğim Akşam" isimli ilk bestesini 1949'da, Ankara Radyosu'nda o yılların ses sanatçısı Muzaffer İlkar okudu.

"İnleyen Nağmeler" bestesiyle 1966'da büyük bir çıkış yapan usta bestekar, "Gizli Aşk Bu", "Hasretim Sana" ve sözleri Onur Akay'a ait "Seni Beklerken" isimli besteleriyle tanındı.