İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan Türk sanatçı Evre Başak Clarke'nin vefat ettiği açıklandı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle Evre Başak Clarke'ın vefatını duyuruyoruz. Kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından, Evre son üç haftasını ailesinin ve en yakın dostlarının sevgisiyle çevrili olarak geçirdi" ifadelerine yer verildi.

Aile, Clarke'ın takipçilerine teşekkür ederek, "Onu kalplerinizde yaşatmanızı, sevginizi sanatınızla ifade etmenizi ve her gününüzü dolu dolu yaşamanızı diliyoruz. Yıllar boyunca Evre'yi desteklediğiniz, özellikle de son zor yıllarında ona ilham verdiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik, bu kaybımızla baş etmeye çalışırken mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Evre Başak Clarke kimdir?

1985 doğumlu Evre Başak Clarke, asıl adıyla Evre Başak Okumuş, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatına resim, dijital tasarım ve deneysel sanat üzerine yoğunlaşarak başlayan Clarke, özellikle hayvan portreleriyle tanındı.

2023'te İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlenen sanatçı aynı yıl oğlu Oscar'ı dünyaya getirdi. Ancak kısa süre sonra kendisine metastatik bağırsak kanseri teşhisi kondu. Hastalığın karaciğer ve akciğerlere yayıldığını açıklayan Clarke, doktorlarının '3-4 hafta ömür' biçtiğini duyurmuştu.

Tedavi masrafları ve oğlunun geleceğini güvence altına almak için 'Evre's Battle: Baby Oscar's Future' adıyla GoFundMe üzerinden yardım kampanyası başlattı. 6.700'den fazla kişinin destek verdiği kampanyada 230 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) toplandı.

Ancak süreçte kampanya sosyal medyada tartışma konusu oldu; bağış miktarı, şeffaflık ve açıklamaların tutarlılığına dair eleştiriler gündeme geldi. Ekşi Sözlük gibi platformlarda, sanatçının tedavi belgelerini kaldırdığı, sosyal medya hesaplarını gizlediği ve bazı açıklamalarını sildiği iddiaları yer aldı.