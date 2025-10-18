Türk Savunma Sanayisi NATO faaliyetinde parladı

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (NATO ACT) liderliğinde yürütülen ve ittifakın yenilikçi teknolojileri hızla benimsemesini amaçlayan NATO İnovasyon Sürekliliği Girişiminin final “deney/gösteri” aşaması Türkiye’de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde düzenlenen çalışmaya 50 kuruluş katıldı; bunlardan 13’ü Türkiye’den geliyordu.

Türk katılımcılar arasında ASELSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK SAGE, DASAL, Meteksan Savunma, Tualcom, Sefine Tersanesi, STM, ULAK Haberleşme, Qubitrium ve diğer firmalar yer aldı.

Çok uluslu ekiplerle birlikte yürütülen senaryolarda sürüklenen mayınların tespiti ve imhası, kritik denizaltı altyapılarının korunması, insansız sistem entegrasyonları ve kuantum-ilişkili projeler test edildi.

DASAL: NATO sahnesinde keşif-gözetleme dronları

DASAL Havacılık Genel Müdürü Murat Koç, etkinlikteki rollerini anlatırken, “Senaryo kapsamında bir limanda sürüklenen mayınların insansız hava araçlarıyla tespit edilmesi şeklinde bir rolümüz vardı. Buralara gelene kadar yıl boyunca Portekiz ve Kanada’da fiili etkinliklere katıldık ve senaryonun adım adım şekillenmesine katkıda bulunduk” dedi. Koç, NATO içinde yer almanın markanın bilinirliğine ve ihracat hedeflerine katkı sağladığını vurguladı.

HAVELSAN: Ultra geniş bantla hassas konumlandırma

HAVELSAN sistem mühendisi Esat Serhat Sucu, ultra geniş bant tabanlı göreli konumlandırma yeteneğinin faaliyette kullanıldığını belirterek, “Burada insansız sistemlerin güvenli iniş-kalkış, konumlandırma çözümünü oluşturuyoruz. Kullandığımız ultra geniş bant teknolojisi kamera ve küresel navigasyon sistemlerinden ayrık olarak hassas konum sağlıyor” dedi. Sucu, bu yetenekle formasyon kontrolü, güvenli navigasyon ve iniş-kalkış gibi görevlerin başarıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

ASELSAN: Yapay zeka ile su altı navigasyonunda ilerleme

ASELSAN Algoritma Geliştirme Ekip Lideri Sertaç Çakır, otonom su altı araçları için yapay zeka destekli navigasyon çalışmalarının performans artışı sağladığını belirterek, “Yapay zeka ile yaptığımızda daha yüksek performanslı sonuçlar alıyoruz; su altı sistemleri daha uzun süre, daha yüksek doğrulukla görev yapabilecek” dedi.

TÜBİTAK SAGE: İlk istihbarat ve yapay zeka pilotları

TÜBİTAK SAGE Yapay Zeka Uygulamaları Birim Amiri Talha Korkmaz, yüzen mayınların tespiti kapsamında kurumunun “ilk istihbarat sağlayıcı” rolünü üstlendiğini ve yapay zeka ajanlarına dair pilot projeleri duyurduklarını aktardı: “Dronlardan aldığımız görüntülerle mayınları tespit edip NATO haberleşme ağına raporlama kısmında görev aldık. Hem füzelerimizi hem de düşman unsurları kontrol etmeyi öğrenen yapay zeka ajanları geliştiriyoruz” dedi.

Çok Uluslu İş Birliği ve İhracat İçin Fırsat

Katılımcı firmalar, NATO faaliyetlerinin hem ürün-teknoloji kabul süreçlerine hakim olma hem de üçüncü pazarlarda rekabet avantajı sağlama açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. DASAL Genel Müdürü Murat Koç’un da vurguladığı gibi, NATO içinde kabul gören teknolojiler üçüncü pazarlar için güçlü referans oluşturuyor. Etkinlik, Türk savunma sanayisinin kapalılıktan çıkarak çok uluslu sahnede entegrasyon ve ihracat hedeflerini destekleyecek adımlar atmasına zemin hazırladı.