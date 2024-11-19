Türk savunma sanayisini temsil eden 21 firma Pakistan'daki fuarda bir araya geldi

Türk savunma sanayisi firmaları, Pakistan'ın Karaçi şehrinde bugün başlayan ve 22 Kasım'a kadar sürecek IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde ürünlerini tanıtıyor. İki yılda bir gerçekleştirilen ve bölgenin en önemli savunma fuarlarından biri olan etkinliğe, Türk savunma sanayisinden 21 firma katılım sağlıyor.

Yeni işbirliği fırsatlarına yatırım

IDEAS 2024'e katılan Türk savunma sanayisi firmaları arasında, ASELSAN, ASFAT, Girsan, Gürbüz Trade Havacılık, HAVELSAN, İŞBİR, Karel, Kar Metal, MİLKAB, MİLSOFT, MKE, Pals Elektronik, DLG TACTICAL, ROKETSAN, Sarsılmaz, SDT, IDEF, STM, TİSAŞ, TUSAŞ ve ULAK yer alıyor.

Fuar süresince Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah, deniz, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri katılımcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca etkinlikte, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler paylaşılacak ve işbirliği fırsatları değerlendirilecek.