Türk savunmasında yeni dönem! KIZILELMA seri üretim aşamasına geçti

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, Ukrayna yapımı AI-322F turbojet motoruyla seri üretim aşamasına ulaştı. Ukrayna merkezli Ukrainska Pravda, Baykar'ın 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan KIZILELMA'nın altıncı prototipini üretim hattına aldığını duyurdu.

"En zorlu görevleri üstlenecek"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İHA'ların savaş alanındaki rolünün tamamen değiştiğine dikkat çekerek, "İHA'lar artık yalnızca keşif değil, doğrudan muharebe unsuru" dedi. Bayraktar, KIZILELMA'nın insan hayatını riske atmadan en zorlu görevleri üstlenecek şekilde tasarlandığını vurguladı.

1,5 tona kadar mühimmat taşıyabiliyor

Haberde, KIZILELMA'nın Ukrayna üretimi AI-322F turbojet motorunun modifiye edilmiş bir versiyonunu kullandığı aktarıldı. Bu motor sayesinde uçağın süpersonik hızlara çıkabileceği belirtildi. Kısa pistlerden kalkış yapabilen, otomatik iniş özelliğine sahip ve 1,5 tona kadar mühimmat taşıyabilen KIZILELMA; düşük radar izi, AESA radarı ve gelişmiş durumsal farkındalık kabiliyetiyle hava muharebe alanında yeni bir dönem başlatıyor.

Bayraktar: Türkiye seri şekilde İHA üreten ilk ülke

Bayraktar, Türkiye'nin dünyada seri şekilde İHA üreten ilk ülke olduğunu belirterek, 2025 itibarıyla küresel pazarda yüzde 65'lik paya ulaşıldığını ifade etti. Bayraktar, "Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB-2 24. İnşallah KIZILELMA daha fazla. Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde. KIZILELMA'nın bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna'dan geliyor. O konuda da çalışmalarımız var. Birkaç yıl yurt dışına bağımlı olacağız. 5-6 yıl içinde birkaç tip motor olacak KIZILELMA'da" dedi.