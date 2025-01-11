Türk süperyat Serenissima

Yaklaşık 60 yıllık bir üretim mazisi olan Mengi Yay’ın hikayesi, Kastamonu’dan “tekne yapmayı öğreneceğim” diye İstanbul’a kaçan Ramazan Mengi ile başlıyor. Sandal ve balıkçı tekneleri inşa ederek başlayan üretim hayatına Muzaffer Yay’ın da katılmasıyla ilerleyen serüvende 1987 yılı önemli. 27.5 metrelik NB6 guleti mihenk taşı. Marka 30 metreyi aştığında takvimler de 1989’u gösteriyordu. Şimdilerde ise Hüseyin Mengi ve ekibi süperyat işinde oldukça mahir. Üçüncü kuşak bu birikimle Serenissima 1’i üretti.

İtalyan Nuvolari Lenard ile birlikte tasarlanan süperyat, tepeden tırnağa, yenilikçi ve sıra dışı bir şey yaratma adanmışlığının hikayesini anlatıyor. Proje’nin başlangıç fikrinin 100-110 metrelik yatlarda sunulan lüksü ve konforu 50 metre civarlarına taşımak olduğunu ifade eden “Tersane İş Geliştirme Uzmanı Ertuğrul Togo” daha makul boyutlarda daha fazla konfor sunmaya çalıştıklarının da altını çiziyor. Tekne sahibinin iyi bir denizci olması da teknedeki isteklerin oluşmasında ve kişiselleştirmede etkili oldu diyen Togo “Bu aktif katılım, tasarım stüdyosuyla tersanenin, müşterinin vizyonuyla uyum içinde çalışmasına, Serenissima’nın ayırt edici niteliklerinin, tekne sahibinin talepleriyle ortaya çıkmasına yol açmış. Mesele tekne sahibi tamirat ve bakım işlerine meraklı olduğu için teknenin arka alanına bir çalışma tezgahı ve gerekli araçların bulunduğu bir tezgah talep etmiş. Daha önce Acun Ilıcalı’nın da “ayak tenisi kortu” isteğini geri çevirmeyen marka için çok da sorun olmamış bu talep. Yine tekne sahibinin isteğiyle bir Riva tender, sergilenmek için ve kolayca suya indirilmesi için pratik bir yere konumlandırılmış. Aynı müşteri tarafından sipariş edilen ikinci gövde olan Serenissima II de benzer şekilde tasarlanıyor. “Yat, hayranlık uyandıran pek çok niteliğiyle göze çarpıyor. “Nuvolari Lenard’ın tasarım uzmanlığıyla tersanenin üstün uygulama becerilerinin birleşimi, 47 metre uzunluğundaki bu tekneyi, 60-65 metrelik bir yatın hissiyatını veren başyapıta dönüştürdü” diyor Ertuğrul Togo. Mengi Yay şu anda 6 özel üretim tekne yapıyor 3 tane 52.5 3 tane de 47.5 ve gelecek yılki Monako Fuarı’na şimdiden sıkı bir hazırlık süreci var.

Yine teknenin detaylarına derin bir dalış yapacak olursak, şarap mahzeni, boks ringi, gentlemen room gibi kişiselleştirilmiş detaylar yine Boat International Dergisi “Olağanüstü Yaşam Tarzı Özelliği” kategorisinde ona ödül aldıracak mı göreceğiz. Son olarak merak edenler için gövde çelik, üst yapı alüminyum, ve 1450 HP X2’lik Cat motorlarla 17 knot maksimum seyir hızına kadar ulaşabiliyor ve toplamda 5 kamarasıyla 10 misafir ağırlayabiliyor.

Rolls-Royce özel üretimle yükseldi

İngiliz asilzadesi Rolls-Royce terzi işi otomobillerle dünyanın her yerinde adından söz ettirmeye devam ederken, 2024 yılı marka için başarılı geçti. 5712 adelik teslimle marka tarihindeki en iyi üçüncü yüksek satış rakamına ulaşan İngiliz markanın bu sayıya ulaşmasında yaklaşık 300 milyon poundluk yatırımla kapasitesini genişlettiği, Bespoke ve Coachbuilding merkezinin etkisi büyük. Avrupa bölgesinde rekor kıran markanın başarısında yine elektrikli Spectre’nin rolü de büyük. Günde 28 araç üretebilen 300 kişinin çalıştığı özel merkezde çalışan sayısı şu anda 2500’ü aşmış durumda. Terz işi taleplerdeki artış yıllık %10 bantlarına ulaşmış bu da markanın müşterilerinin otomobil tercihlerinde kişiselleştirmeye ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Amerika hala markanın en büyük pazarı konumunda.

Türkiye’nin Alpleri Palandöken

Polat Palandöken: Geçtiğimiz haftalarda kayak sezonunu açmak üzere Türkiye’nin Alpleri Erzurum Palandöken’e gittim. Öncelikle çok sıkı bir renovasyondan geçmiş olan Polat Palandöken’den bahsedeyim. Kar kalitesi mükemmel pistler de yeni başlayandan benim gibi siyah ve uzun pist sevenlere kadar herkese hitap ediyor. Kaymayı hiç bilmiyorsanız eğitmenler görev başında. Otelin değişen atmosferi sizi daha çok sarıyor, odalar şık ve yeterli. Özellikle pistleri gören odaları ayrı bir seviyorum. Kayak otellerinin en önemli noktalarından biri de kayak odası ve kıyafet kiralama konusunda da güzel bir seçki var, ayrıca acil durumlarda alışveriş yapabileceğiniz butiklerin de olduğunu hatırlatalım. Gece kayağı, DJ performansları, lounge alanı da tatilcileri özellikler sömestr tatilinde mutlu edecektir. Kar kalitesini artırmak için de kar yağmadığı günlerde suni kar makinesiyle pist destekleniyor. Avrupa’daki kayak tercübelerinden sonra Momo Apreski’nin de oraları aratmadığını söyleyebilirim. Yani otel kayak tatilinin hakkını fazlasıyla veriyor

Sway Hotel: Palandöken’in diğer incisi Sway Hotels, Palandöken, misafirlerini Erzurum’un etkileyici kar manzarasına karşı, üstün hizmet kalitesi ile eşsiz bir konaklama imkanı ile karşılıyor. 60 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulu olan otel, 181 konforlu odasıyla misafirlerine yüksek standartlarda hizmet sunuyor. Ailelere özel hizmetleriyle ön plana çıkan Sway Hotels, rahatlık ve güvenliği bir araya getiren konaklama alanları ile her yaştan konuğuna hitap ediyor. Modern mimarisi, zarif dekorasyonu ve büyüleyici kış manzarası ile bütünleşen otel, misafirlerine doğanın içinde, huzur dolu bir tatil sunuyor. Kayak, snowboard ve daha pek çok kış sporunu keyifle yapabileceğiniz imkanların yanı sıra, özel lezzetlerden oluşan menüler, SPA ve sağlık hizmetleriyle tatilinizi benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Özellikle 13 km uzunluğundaki pistler kayak tutkunları için çok önemli ayrıca gece kayağı da yapılabiliyor olması bir artı. Yine kayakla eğlenceyi birleştirmek isteyenler için sezon boyunca DJ ve canlı müzik performansları var.