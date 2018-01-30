Türk Tabipler Birliği yönetimine gözaltı

30 Ocak 2018

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre, TTB yetkilileri hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah itibarıyla yasal işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında karar çıkartılan TTB'nin 11 yöneticisinin gözaltına alınması için çalışma başlattı. Ankara merkezli 8 ilde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında, TTB Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 8 TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin “savaş bir halk sorunudur” tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile Merkez Konsey üyeleri Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz'ın gözaltı listesinde olduğu belirtiliyor.

Tükel ve Gören Ankara'ya gönderilecek

Gözaltına alınan Tükel ve Gören, hastanede doktor kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine getirilen Tükel ile Gören'in, soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Bu arada, Tükel ile Gören'in İstanbul Üniversitesi'ndeki odalarında arama yapıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Demircan:

Böyle bir açıklama yapmaya hakları yok

Öte yandan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Böyle bir zamanda böyle bir açıklamayı yapmanın elbette ki hukuki sorumluluğu da vardır. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu açıklamadan sonra hukuk harekete geçmiştir. Kendileri hakkında yasal işlem yapılmaktadır. Buradan ötesi hukukun işidir. Tabipler Birliği, Türk tabiplerini temsil eder noktada değildir. Böyle bir açıklamayı yapmaya hakkı yoktur. Büyük yanlış yapmıştır. Gereken de hukuk nezdinde yerine getirilecektir."

Kaynak: AA