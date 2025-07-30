Türk Tabipleri Birliği'nden Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin kritik rapor!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 23 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu bulunan İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme raporu yayımladı. Avukatlarının başvurusu üzerine oluşturulan Bilim Kurulu, Çalık’ın ceza infaz kurumu koşullarında kalmasının uygun olmadığı sonucuna ulaştı.

29 Temmuz 2025 günü İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan rapor, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Pınar Saip, İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve Bilim Kurulu üyelerinin katılımıyla açıklandı.

Dr. Azap, sağlık hakkının temel ve ertelenemez bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak, özellikle tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimde ciddi ihlallerle karşı karşıya kaldığını belirtti. Mehmet Murat Çalık’ın tedavi süreci hakkında yapılan değerlendirmelerde ciddi bir sağlık hakkı ihlali tespit edildiğini söyledi.

“Sağlık durumu cezaevi koşullarıyla bağdaşmıyor”

Dr. Pınar Saip, TTB Bilim Kurulu’nun hazırladığı raporu 9 maddelik bilimsel değerlendirme eşliğinde paylaştı.

Rapora göre Mehmet Murat Çalık’ta geçmişte iki habis hastalık (Akut Myeloid Lösemi ve Mukoepidermoid Kanser) görülmüş olup, bu hastalıkların tekrarlama riski bulunduğu belirtildi.

Ayrıca 20 kiloluk ani kilo kaybı, mide ve bağırsak sistemine dair iltihaplanma, kalp-damar sisteminde risk faktörleri, laboratuvar sonuçlarındaki sınıra yakın değerler ve ruhsal durumu etkileyen stres faktörleri göz önüne alındığında, tutukluluğun sağlık açısından ciddi tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Bilim Kurulu, mevcut sağlık koşullarıyla cezaevinde kalmanın ölçüsüz bir tedbir olduğunu ve tutuklamaya devam edilmesinin hukuki gerekçelerini ortadan kaldırdığını vurguladı.

Yatırımlar ve nitelikli sağlık hizmeti İzmir’de sürüyor

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Yüce Ayhan da Mehmet Murat Çalık’ın İzmir’e sevkinden bu yana süreci yakından izlediklerini, tanı ve tedavinin yürütüldüğü hastanelerdeki hekimlerle görüşmeler yaptıklarını ve sağlık hizmetinin gerektiği gibi sürdürüldüğünü belirtti.

“Stres kanser riskini artırıyor”

Toplantının sonunda yeniden söz alan Dr. Alpay Azap, Çalık’ın geçmişte iki ayrı kanseri atlatmış biri olduğunu hatırlatarak, içinde bulunduğu koşulların kanser riskini artıran stres, üzüntü ve travma gibi etkenleri barındırdığını belirtti. Azap, “Bu nedenle Mehmet Murat Çalık’ın koşullarının acilen değişmesi ve tutuksuz yargılanması gereklidir” dedi.

TTB Bilim Kurulu’nun bilimsel literatürle desteklenen görüş raporu Mehmet Murat Çalık’ın avukatlarına iletildi. Raporun özeti kamuoyu ve basınla da paylaşıldı.



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