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Türk taşımacılar için alternatif güzergah

Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Türk taşımacıların alternatif güzergahlardan Türkiye dönebilmeleri için bilgilendirmede bulundu.

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Buna göre, Macaristan transit, Romanya Transit geçiş belgeleri doğrudan dağıtım ofislerince verilecek. Polonya Transit Bulgaristan Transit geçiş belgeleri doğrudan temin edilebilecek.

Ayrıca Ukrayna Belarus Üzerinden Rusya'ya varmış olan taşımacılar, Rusya Gürcistan üzerinden dönebilmek için Gürcistan transit geçiş belgeleri doğrudan temin edilecek.

Açıklamada ayrıca Moldova, Slovakya, Polonya geçiş belgelerinin serbestleşmiş olduğundan ayrıca geçiş belgelerine ihtiyaç almadığı belirtildi.

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