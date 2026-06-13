Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: Milli teknolojilerin geliştirilmesi stratejik öncelik

“DÜNYA Dijital Dönüşüm Zirvesi 2026”da konuşan Şahin, içinde bulunulan çağda dijitalleşmenin artık belli sektörler ve kurumlarla sınırlı bir dönüşüm alanı olmaktan çıktığına işaret ederek, Dünya Ekonomik Forumu’nun gelecek dönemde küresel büyümenin önemli bölümünün dijital teknolojiler ve verimlilik artışlarından kaynaklanacağını ortaya koyduğunu ifade etti.

“Teknoloji ihracatı gerçekleştiriyoruz”

Şahin, “Bu bağlamda dijital teknoloji harcamalarının artması bekleniyor. IDC’ye (Uluslararası Veri Şirketi) göre, küresel dijital dönüşüm harcamalarının 2028’e kadar yıllık 4 trilyon doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu veriler bize açık bir gerçeği gösteriyor; dijitalleşme artık bir tercih değil, sürdürülebilir büyümenin, rekabet gücünün ve kalkınmanın temel unsurlarından biri haline gelmiş durumda” diye konuştu.

Şahin, dijital geleceği şekillendirecek olanların teknolojiyi yalnızca kullananlar değil, onu geliştiren, üreten ve yön verenler olacağını ifade ederek, “Bu anlayışla kendi mühendislerimizle, kendi altyapımızla yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Özellikle 5G ve yeni nesil haberleşme teknolojileri alanında yerli çözümler geliştirmek; ekonomik bağımsızlığımız, veri ve siber güvenliğimiz, küresel rekabet gücümüz açısından büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik etmekle kalmıyor, geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya ihraç ediyor ve ülkemize katma değer sağlayan bir ekosistemin oluşmasına katkı sunuyoruz” diye konuştu.