Türk Telekom CEO’su Önal: Ülkemizin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde bu yıl 7-10 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, 'Dive In' (Derinlemesine Keşfet) temasıyla geleceğin teknolojik yeniklerine odaklanırken, yapay zekâ, dijital sağlık, mobilite ve sürdürülebilirlik konuları öne çıkan başlıklar oldu.

CES 2025 kapsamında açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom’un yenilikçi yaklaşımıyla hem Türkiye’de hem de global arenada fark yarattığını söyledi.

'Milli sorumluluk bilincimizle...'

Önal sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Telekom olarak, sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda onu geliştiren ve ihraç eden bir ekosistemin merkezindeyiz. Milli sorumluluk bilincimizle ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını oluşturmaya liderlik ederken, bir yandan yerli iş birliklerimizle güçleniyor, diğer yandan da global firmalarla gerçekleştirdiğimiz ortaklıklarla bölgemizin teknolojici taşıyıcısı olma sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Bölgenin teknoloji taşıyıcısı olarak, küresel iş birliklerimiz ve grup şirketlerimizin de katkılarıyla RIC ve SEBA gibi ticarileştirdiğimiz ürünlerimizi dünya pazarlarına sunuyoruz."

'70 adet uluslararası patent'

Önal, dünyaya kazandırdıkları bir diğer yeni teknoloji olan uydu bağımsız 5G senkronizasyon çözümümüzün ise uluslararası standardizasyon süreçlerini tamamlamak üzere olduklarını belirterek "Grup şirketimiz Argela ve onun Amerika’daki iştiraki Netsia'nın 5G ve fiber alanlarındaki kazanımları dünya trendlerine yön veren bir seviyeye ulaştı. Bugün, Argela ve Netsia'nın; 5G ve fiber alanları dahil 70 adet uluslararası patenti bulunuyor. Girişim sermayesi şirketimiz Türk Telekom Ventures’ın yerli girişimlerimizi küresel oyuncular arasına katan rolü ile de ülkemizin inovasyon gücünü dünya sahnesine taşıyoruz" diye konuştu.

'Teknoloji ihraç etme misyonu var'

Türk Telekom’un telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde teknolojisini ihraç etme misyonu olduğunun altını çizen Önal, “Sektörümüzün önünde bir 5G süreci var. Bu süreçte hedefimiz 5G’ye olabildiğince yerli unsurlarla geçerek, bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olmak. 5G vizyonumuz sadece altyapı yatırımlarıyla da sınırlı değil elbette. Saha testlerinden uzun yıllardır devam eden Ar-Ge çalışmalarımıza kadar, 5G konusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük. Dijitalleşmenin ön koşullarından biri olan fiberleşme ve 5G sürecinde başarılı bir strateji ile emin adımlarla ilerliyoruz. 5G’nin efektif kullanılması için fibere bağlı LTE mobil baz istasyonu oranımızı ise yüzde 53’e yükselttik."

Önal, bu erişim ağıyla dijital yaşamı her yerde hızlı ve kesintisiz bağlantı deneyimiyle destekledikleri fiber mobilite çağını başlatarak dijital dönüşümde liderliklerini taçlandırdıklarını dile getirdi.

Türk Telekom yöneticisi, "Türk Telekom olarak, ülkemizde neredeyse tüm sektörlerde dijitalleşmeye katkı sağlıyoruz. Dijitalden altyapıya, fiberden mobile, müşteri deneyiminden girişimlere, her alanda faaliyetlerimizle ülkemizin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

121 girişime 70 milyon TL destek

Destek verdikleri girişimlerin dünya çapında başarılar elde ettiğini ifade eden Önal, “TT Ventures PİLOT programının girişimleri CES gibi dünya çapında prestijli bir etkinlikte yer alarak, teknoloji çözümlerini ve önemli projelerini tanıtma fırsatı yakaladılar. Ülkemizde girişimcilere en çok destek veren şirketlerin başında yer alırken, destek verdiğimiz girişimlerin küresel arenada başarılarını görmek bizi çok mutlu ediyor. PİLOT ile bugüne kadar 121 girişime toplamda yaklaşık 70 milyon TL nakit desteği sağladık. Nakit desteği de sağladığımız 66 PİLOT girişimi yurt içi ve yurt dışından toplam tutarı 51 milyon doları aşan yatırım alarak girişimlerini geliştirme fırsatı yakaladı” dedi.