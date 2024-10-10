Türk vatandaşları, Lübnan'dan tahliye edildi! Amfibi gemileri yurda dönüyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Koordineli şekilde ülkedeki Türk vatandaşları tahliye edildi.

Türkiye'ye doğru yola çıktı

Lübnan'a insani yardım götüren, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar yüklerini Beyrut Limanı'nda bıraktıktan sonra tahliye için bekleyen çoğu Türk vatandaşı sivilleri almaya başladı. Gece boyu süren tahliye işlemlerinin ardından iki amfibi gemisi Beyrut Limanı'ndan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Gemiye binenleri Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, karşıladı.

İşlemleri tamamlanan gemiler, Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı. Amfibi gemilerine, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi de eşlik ediyor.

Öte yandan, Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülke vatandaşları da gemiye alınarak tahliye edildi.

'Türkiye yardım elini uzatmaya devam edecek'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tahliyeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.