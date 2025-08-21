Türk vatandaşlarının Suriye'ye geçiş dönemi başladı

Suriye’de 15 yıl süren iç savaşın bitmesiyle Türkiye’de bulunan Suriyeli vatandaşlar sınır kapılarına gelerek ülkelerine dönmeye başladı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Suriyelilerin ülkelerine geçiş yoğunluğu sürüyor.

Türk vatandaşları Suriye'ye gidebiliyor

Türk vatandaşların Suriye’ye geçişi ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla, Suriye ile kara sınır kapılarında pasaportla giriş-çıkış işlemlerinin yeniden başladığı açıkladı.

Bakanlık ayrıca Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlığına sahip Suriye vatandaşları, Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç olmak üzere diğer sınır kapılarından Suriye’ye geçiş yapabileceğini belirtti.

'15 yıldır ilk kez gideceğim'

Türk vatandaşı olarak pasaportla 15 yıl sonra Suriye’ye giden Ahmet Yes, "Reyhanlı'da ikamet edip yaşıyorum. Türk vatandaşlarına Suriye kapısı açıldı ve birazdan Suriye’ye gideceğim. 15 yıldır Suriye’ye gitmiyordum. Kısmet olursa Suriye’nin Sarmada şehrine gideceğim" dedi.