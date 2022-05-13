Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklikler öngören yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Düzenlemeye göre, en az 500,000 dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla BES'e yatırdığı SEDDK tarafından tespit edilen yabancılar Türk vatandaşlığı hakkı kazanabilecek.

Taşınmazla vatandaşlık sınırı 400 bin dolar

Yönetmelikle, bir süre önce duyurulan; 250,000 dolar veya karşılığı döviz tutarında taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı hakkı edinilebilmesi uygulamasında parasal limitinin 400,000 dolar veya karşılığı döviz miktarına yükseltilmesi bu yönetmelikle resmen gerçekleşti. Ancak uygulama 1 ay sonra yürürlüğe girecek.