Türk ve BAE sağlık sektörü temsilcileri İstanbul’da buluştu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından, BAE’nin Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen alım heyeti etkinliğinde, Türkiye ve BAE sağlık sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Tıbbi cihaz, ilaç, OTC ürünleri ve dental sektörlerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, BAE’den 12 firma, Türkiye’den ise 50 sağlık sektörü firması ile buluştu.

Gün boyunca devam eden görüşmelerde, 400’ü aşkın ikili iş görüşmesi yapıldı.

Bu görüşmeler sayesinde yeni ticari bağlantılar kurulurken, mevcut işbirliklerinin derinleştirilmesi yönünde önemli adımlar atıldı.

BAE heyeti Türk sağlık altyapısını yerinde inceledi

Etkinliğe katılan BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ve Misyon Başkan Yardımcısı Moza Alhosani, firmaları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İKMİB Tıbbi Cihaz Komitesi Üyesi ve TİM Delegesi Adil Boz ile İKMİB Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Yılmaz, BAE heyetiyle görüşerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Etkinliğin ikinci gününde BAE’li firma temsilcileri, Türk sağlık sanayisinin üretim tesislerini yerinde görmek üzere saha gezilerine katıldı.

Pelister: BAE, Türk sağlık sektörü için stratejik öneme sahip

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türk sağlık sektörünün küresel ölçekte büyümesi için yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti:

“BAE, sağlık sektörü açısından büyük potansiyel taşıyor. İleri teknolojiye, inovasyona ve kaliteye dayalı üretim gücümüzle bu pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz.”

Pelister, eczacılık ürünleri ihracatının 2024’te yüzde 1,59 artışla 1,55 milyar dolara yükseldiğini, 2025’in ilk 9 ayında ise yüzde 16 artışla 1,28 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Ayrıca, BAE’ye yapılan eczacılık ürünleri ihracatının 9 ayda 8 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

“Bu tür organizasyonlar, firmalarımızın yeni pazarlara açılması ve ihracatını artırması açısından büyük önem taşıyor. Sektörümüzün küresel rekabet gücünü artıracak her adımı desteklemeye devam edeceğiz.”