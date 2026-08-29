Türk ve Somali güçlerinden ortak operasyon: Kaçırılan gemi kurtarıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Nugaal bölgesine bağlı Eyl ilçesinin Jifle açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan MV LATUF'a yönelik operasyonun 10 gün sürdüğü kaydedildi.

Operasyonda korsanların kullandığı 4 teknenin imha edildiği ve 14 korsanın öldüğü aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü baskı sonucu geriye kalan korsanların gemiyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin MV LATUF'un kontrolünü tamamen ele geçirdiği ve geminin güvenli şekilde seyrine yeniden başladığı bildirildi.

Operasyonun, Somali ile Türkiye arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın Somali kıyılarının korunması, deniz güvenliğinin sağlanması ve korsanlıkla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirdiği vurgulandı.

Korsanlığın, ağır cezalar gerektiren ciddi bir suç olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bakanlık, bu eylemlere karışanları, destekçilerini ve bu tür eylemleri destekleyen veya göz yuman herkesi hesap verecekleri ve adalet önüne çıkarılacakları konusunda uyarıyor." ifade edildi.

Somali Savunma Bakanlığı, operasyondaki işbirliklerinden dolayı Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerini takdir ederek, ülkenin kıyıları ve kara sularının korunması, korsanlıkla mücadele ve deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması konusundaki kararlılığını yineledi.

Türkiye-Somali savunma ve deniz güvenliği işbirliği

Türkiye ile Somali arasında Şubat 2024'te imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin yanı sıra Somali'nin deniz güvenliği kapasitesinin güçlendirilmesini de kapsıyor.

Anlaşma kapsamında Türkiye'nin Somali'nin deniz yetki alanlarının korunması, deniz kaynaklarının güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele konularında destek sağlaması öngörülüyor.

Türkiye, Somali'de askeri eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerini de uzun süredir sürdürüyor.