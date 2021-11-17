Turkcell ve MEB gençlere yazılım eğitimi verecek

Turkcell ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), üniversite öğrencileri ile mezunlarının yazılım eğitimi alması için harekete geçti. “Geleceği Yazanlar Programı” kapsamında lisans mezunları ve öğrencilerinin istihdam sürecine katkı sağlamak hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu arasında imzalanan protokolle eğitim programları taraflarca belirlenecek. Protokol kapsamına alınan okullara alt yapı ve eğitimlerle ilgili malzeme desteği sağlanacak.

Geleceği Yazanlar Programı eğitimi için başvurular, 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında alınacak ve eğitimler 6 ya da 8 ay sürecek. Başvuru yapacak kişi sayısıyla ilgili ise bir sınırlama bulunmuyor. Yazılım uzmanları tarafından verilecek eğitim kapsamında katılımcılar, veri bilimi ve mobil uygulama gibi alanlarda eğitim alacak ve eğitim sonunda MEB onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar. Ayrıca kod yazmayı öğrenecek katılımcılardan başarılı olanlar, eğitim sonunda Turkcell’in yeni yazılım şirketinde çalışma imkânı bulacak.

“Programı tüm lise öğrencilerine açacağız”

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’nin yazılım alanındaki insan kaynağı ihtiyacını gidermek için çok önemli bir adım attıklarını ve bu adımın bünyesinde ilkleri barındırdığını vurguladı. Özer, sözlerine şöyle devam etti: “Sadece üniversite öğrencileri için başlayan bu program, yazılımdaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım. 21’inci yüzyılda yazılım milli güvenlik meselesi. Savunma sanayindeki yazılımı eğer siz üretmezseniz, o cihaza hükmedebilmeniz mümkün değil. MEB olarak bu alana ciddi yatırım yapacağız. 2022 yılından itibaren bu programı tüm lise öğrencilerine açacağız.”

“Bakanlığın yeni mesleki programında paydaş olduk”

İmzalanan protokolün, Türkiye’nin yazılımcı ihtiyacının karşılanması noktasında bir ilk olduğunun altını çizen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, şunları söyledi: “Bakanlığımız, günümüz dünyasının ihtiyaçları kapsamında mesleki eğitimde de bazı değişiklikler yapıyor. Turkcell olarak, bakanlığımızın bu yeni mesleki eğitim programında ilk proje paydaşı olduk. Bugün bu projeyle hem ülkemizin hem de Turkcell’in yazılımcı alanındaki ihtiyacını karşılayabilmek için somut ve önemli bir adım atıyoruz. Gençlerimize istihdamın kapılarını açacak yüksekokul seviyesinde bir mesleki eğitim ve sertifikasyon programı olmasıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Önümüzdeki dönemde de gençlere teknoloji alanında kariyer fırsatı sunacak örnek projeler geliştirmeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.”