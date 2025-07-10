Türkiye, 2025’in ilk yarısında havacılıkta AB’yi solladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025'in ilk 6 ayına ilişkin havacılık verilerini paylaştı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin havacılık alanında ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.

Uraloğlu açıklamasında, 2025’in ilk 6 ayında havayolunu toplam 108,8 milyon yolcunun kullandığını belirterek, bu rakamın Avrupa Birliği'ne üye 17 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktığını ifade etti.

Aynı dönemde Türkiye genelinde 1 milyon 134 bin 447 uçak trafiği yaşandığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye havacılıkta zirveye uçuyor. 2025’in ilk 6 ayında havayolunu 108.8 milyon yolcu kullandı. Bu rakam AB üyesi 17 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı. Aynı dönemde 1 milyon 134 bin 447 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye, havacılıkta artık sadece takip eden değil, yön veren ülke konumunda."

Bakan Uraloğlu’nun bu açıklaması, Türkiye’nin sivil havacılık altyapısına yaptığı yatırımların ve artan uçuş kapasitesinin ulaştığı başarıyı bir kez daha gözler önüne serdi.