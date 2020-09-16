Türkiye '7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na ev sahipliği yapacak

16 Eylül 2020

Türkiye, uluslararası örgütlerden üst düzey temsilcilerin katılımıyla 17 Eylül'de düzenlenecek "7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na ev sahipliğini üstlenecek.

İlki 2012'de düzenlenen ve alanında uzman yerli ve yabancı katılımcıları bir araya getiren konferansların, 7'ncisi bu yıl 17 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılışını yapacağı konferans, uluslararası örgütlerden üst düzey temsilciler ile arabuluculuk alanında dünyaca tanınmış isimleri bir araya getirecek.

Konferansa, Ghassan Salame, Staffan de Mistura ve Alvaro de Soto gibi eski BM Özel Temsilcileri, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gibi örgütlerden üst düzey temsilciler ve Prof. Dr. William Zartman gibi arabuluculuk alanında dünyaca tanınmış uzmanlar katılacak.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının başlangıcından bu yana barış alanında çalışan insanların karşılaştığı sınamaların ele alınacağı konferansta, salgının çatışma dinamiklerini nasıl etkileyeceği detaylı tartışılacak.

Üç ana panelden oluşan konferansta, çatışma bölgelerindeki mevcut durum, salgın sonrası dönemde çatışma ve barış dinamikleri ile dijitalleşmeyle barış inşası arasındaki ilişki de ele alınacak.

COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan kısıtlamalardan dolayı bu yıl çevrimiçi düzenlenecek ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak konferansın çevrimiçi yapılması, kendi içinde de bir yenilik teşkil ediyor.

Etkinliğin çevrimiçi düzenlenmesi, Bakan Çavuşoğlu'nun geçen yıl gerçekleştirilen 11. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle ilan ettiği "Dijital Diplomasi" girişimi ruhuyla da uyum teşkil ediyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından 2012'den bu yana düzenlenen İstanbul Arabuluculuk Konferansları, politikacılar, diplomatlar, akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler ve barış için arabuluculuk alanına ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor.

Arabuluculuk alanındaki en güncel tartışmaların ele alındığı konferanslar, arabuluculuk alanındaki kavramsal çerçeveye katkı sağlıyor.

Bugüne kadar düzenlenen konferanslarda, çeşitli vakalara odaklanarak dijital dönüşümün çatışma dinamiklerine etkileri, arabuluculuk alanındaki eşgüdüm ve tamamlayıcılığa duyulan gereksinim, bölgesel ve uluslararası örgütlerin arabuluculuktaki rolü, sürdürülebilir kalkınma ile barış arasındaki ilişki ve arabuluculuk alanında kapsayıcılığın önemi ele alındı.

Konferanslar ayrıca BM, AGİT ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde arabuluculuk kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulundu. Bu bağlamda, konferansların başarısı benzer bir konferansın 2017'den itibaren Türkiye tarafından İİT için de düzenlenmesine öncülük etti.

Kaynak: AA