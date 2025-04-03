Türkiye-AB enerji işbirliği masaya yatırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AB Enerji ve Konut Komseri Dan Jorgensen ile yaptığı görüşme konusunda açıklamada bulundu.

Konuya yönelik X hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Bayraktar, AB yetkilileriyle yapılan görüşmede, Avrupa'nın enerji arz güvenliği, yeşil dönüşüm hedefleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarının ele alındığını belirtti.

Teknik komitrelere yönelik düzenli çalışma kararı

Bayraktar, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AB Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ve beraberindeki heyetiyle Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde Avrupa'nın enerji arz güvenliği, yeşil dönüşüm hedefleri ve yenilenebilir enerji yatırımları başta olmak üzere ortak enerji gündemimizi ele aldık. Türkiye ve AB arasında enerji işbirliğinin derinleştirilmesi için teknik komitelerin düzenli olarak çalışması ve yılda bir defa bakanlar düzeyinde bu çalışmaların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi konusunda mutabık kaldık."