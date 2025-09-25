Türkiye-ABD arasında yeni adım: Nükleer enerji alanında iş birliği mutabakatı imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralarken, enerji alanında da kritik bir adım atıldı.

Görüşme kapsamında, Türkiye ile ABD arasında “Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD adına ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio imza attı.

"Yeni bir süreci başlattık"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın gerçekleştirdiği görüşmeye katıldığını belirterek, “Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, anlaşmanın iki ülke liderlerinin huzurunda imzalandığını vurgulayarak, “Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık” dedi.

Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini temenni eden Bayraktar, iş birliğinin önümüzdeki dönemde enerji alanındaki ilişkileri daha da güçlendirmesini beklediklerini ifade etti.