Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısı ABD'de düzenlenecek

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının 20 Mayıs 2025 tarihinde Washington DC’de düzenlenmesi planlanıyor. Toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD’li mevkidaşı Christopher Landau eş başkanlık yapacak. Toplantı, kurumlar arası bir formatta gerçekleştirilecek ve Türkiye ile ABD’nin Suriye politikalarındaki öncelikler ele alınacak.

Dışişleri kaynaklarına göre toplantıda, Suriye’de güvenlik ve istikrarın sağlanması adına iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi ele alınacak. Ayrıca, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele konusu da öncelikli gündem maddesi. Bu kapsamda, Türkiye’nin son dönemde DEAŞ’la mücadelede Suriye yönetimine verdiği destek ve liderlik ettiği bölgesel çabalar değerlendirilecek.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplar üzerinden iş birliği imkanlarının da tartışılacağı toplantıda, ABD tarafının Suriye’deki askeri birliklerinin konsolidasyonuna ilişkin bilgi sunması bekleniyor.

Suriye’ye yönelik yaptırımlar kaldırılmıştı

Söz konusu toplantının, ABD ile Suriye arasında liderler düzeyinde doğrudan angajmanın başlatılmasının ve ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekiyor. Bu çerçevede, tabiatıyla Suriye’ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması bağlamında izlenecek süreç ve takvimin de ele alınması bekleniyor.

Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın toplantıda, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması çerçevesinde, güvenlik ve istikrarın sağlanması için ABD ile çok boyutlu eş güdüme verdiği önemi vurgulaması bekleniyor. Ayrıca, Türkiye’nin Suriye’nin tüm terör unsurlarından arındırılması yönündeki beklentisini de paylaşması planlanıyor.