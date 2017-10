Türkiye-ABD vize krizinin dünya basınına yansımaları

09 Ekim 2017

İstanbul'daki ABD konsolosluğunda bir çalışanın casuslukla suçlanarak tutuklanmasının ardından ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya alması dünya basınında geniş yer buldu.



The Guardian:



Konsolosluk çalışanının ardından ABD Türkiye'deki vize başvuru işlemlerini durdurdu. İstanbul'daki konsolosluk ekibinden Türk bir çalışanın casuslukla suçlanması ‘konsolosluk personeli güvenliği' konusunda soru işaretleri oluşturuyor. İstanbul'da ABD konsolosluğu çalışanlarından birinin tutuklanmasının ardından ABD Türkiye'den yapılan tüm normal vize başvuru işlemlerini süresiz olarak askıya aldı.



Der Spiegel:



Tutuklanan ABD çalışanı ihtilaf yarattı. ABD ve Türkiye karşılıklı olarak vize başvurularını dondurdu. Ankara'daki ABD konsolosluğu artık Türk vatandaşlarına vize vermiyor. Şimdi Türkiye'den de bu karara yanıt geldi ve iki ülke vize başvurularını karşılıklı olarak durdurdu. Washington ve ABD genelindeki tüm Türk konsoloslukları da ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı. Tek istisna ise göçmenlik başvuruları olacak.



Die Welt:



ABD ve Türkiye karşılıklı olarak vize başvurularını sınırladı. ABD konsolosluğu Türk vatandaşlarının vize başvurularını kesin bir şekilde kısıtladı ve bunu Twitter hesabından paylaştı. Kısa bir süre sonra Türkiye'nin ABD konsolosluğundan da yanıt geldi ve iki ülke ABD konsolosluğunun bir çalışanının İstanbul'da tutuklanmasının ardından karşılıklı olarak vizeleri durdurmuş oldu.



Le Monde:



ABD ve Türkiye vize hizmetlerini askıya aldı. Türkiye Pazar günü Washington'dan gelen benzer bir kararın ardından ABD vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğunu açıkladı. Tek istisna ise göçmen vize başvuruları olacak. İki ülkeden yapılan açıklamalarda personellerinin güvenliğinin sağlanması konusunu ‘tekrar değerlendirebilmek' için karşılıklı olarak vizelerin askıya alındığı açıklaması yapıldı.



The New York Times:



ABD Türkiye'deki vize başvurularını askıya aldı ve Türkiye'den misilleme geldi. İstanbul'daki ABD konsolosluğundan bir çalışanın ABD'de yaşayan ve geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'e bağlı bir casus olmakla suçlanarak tutuklanmasının ardından, Ankara'daki ABD konsolosluğu personellerinin güvenliğini tekrar değerlendirmek için vizeleri askıya aldığını duyurdu.



Aljazeera:



ABD Türkiye'deki tüm göçmenlik dışı vize hizmetlerini askıya aldı. ABD ABD büyükelçiliği Ankara'nın ABD'nin tesislerinin ve personelinin güvenliğini sağlama sorumluluğunu tekrar gözden geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Açıklamada “Bu değerlendirme sürecinde Elçilik ve Konsolosluğa gelen ziyaretçi sayısını azaltmak için Türkiye'deki tüm göçmen dışı vize hizmetlerini şu andan itibaren askıya aldık” dendi.



BBC:



Türkiye ve ABD çoğu vize hizmetini askıya aldı.



Türkiye ve ABD konsoloslukları sırasıyla vize hizmetlerinin büyük bir kısmını askıya alarak karıştı. Washington'daki Türk Büyükelçiliği ABD hükümetinin ülkedeki Türk tesisler ve personellerin güvenliğinin sağlanması konusunu tekrar değerlendirmek zorunda olduğunu söyledi. Türkiye'de bir ABD konsolosluğu personeli darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen'e bağlı bir casus olmak suçuyla tutuklandı. Karşılıklı vizelerin kaldırılması bunun ardından gerçekleşti.



CNN:



CNN çalışanları Türkiye Cumhuriyeti'nin vize başvuru sayfasına girmeye çalıştı fakat siteye erişim engelleme mesajıyla açıldı. Mesajda "Maalesef seçmiş olduğunuz ülkenin vatandaşları e-Vize başvurusu yapmaya yetkili değildir. En yakın Türk elçilik veya konsolosluğuna başvurmanızı rica ediyoruz” yazıyor. 2016 yılında 37 binden fazla ABD vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Bu rakam Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2015 yılında 88 bin 301'di.



Bloomberg:



Diplomatik kriz tırmandı, ABD ve Türkiye ziyaretçi vizelerini durdurdu. Türk Lirası ABD ile ilişkiler bozulunca ABD doları karşısında yüzde 6'dan fazla değer kaybetti. İki taraf da tesis ve personellerinin güvenliğini yeniden değerlendireceğini aktardı.



China Daily:



ABD Türkiye'den yapılan vize başvurularını askıya aldı. Ankara'daki ABD Büyükelçiliği Pazar günü geç saatlerde ABD'nin Türkiye'deki tüm diplomatik kurumlarında göçmenlik dışı vize başvurularının tamamını askıya aldığını Twitter hesabından duyurdu. Açıklamada Türkiye'deki elçilik ve konsoloslukların ziyaretçi sayısını azaltmak amaçlandığını belirtildi. Bu karar 4 Ekim tarihinde Metin Topuz adlı İstanbul Konsolosluğu çalışanının Fethullah Gulen cemaatine bağlı casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından alındı.

Kaynak: DHA