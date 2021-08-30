Türkiye, AB'nin Dijital Aşı Sertifika Sistemine dahil edildi

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Dijital COVID-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edilmesine ilişkin karar, 20 Ağustos'ta AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Konuyla ilgili SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, AB'nin Dijital COVID-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik yeterlilik kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos'ta AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos'ta AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır."