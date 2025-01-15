Türkiye AB'yi geride bıraktı! Elektrikli şarj noktasında rekor düzeyde gelişme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye'de elektrikli araç sektörü, kısa süre içinde büyük bir değişim ve gelişim gösterdi. 176 lisanslı şirketin yatırımlarıyla elektrikli araç sektörü önemli bir büyüme kaydetti. Ülkede her 6 elektrikli araca 1 şarj soketi düşerken, bu oran Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra, yükümlülüklerini yerine getirmeyen 30 şirketin lisansları da iptal edildi. EPDK, tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı şarj hizmeti alabilmesi için denetimlerini sürdürdü.

Elektrikli araç sayısı 6 binden 168 bine çıktı

Yapılan yatırımlar sonucunda, Türkiye'deki elektrikli araç sayısı son iki yılda 6 binden 168 bine, şarj soketi sayısı ise 3 binden 27 bine yükseldi. Enerji sektörü, geçtiğimiz yıl da gelişimini sürdürdü ve yeni yatırımlarla bu alandaki büyümenin devam etmesi bekleniyor.

En fazla şarj noktası İstanbul'da

En fazla şarj noktası bulunan iller sırasıyla İstanbul (7 bin 641), Ankara (3 bin 62), Antalya (1.527), Bursa (1.337) ve İzmir (1.178) oldu. Ülkedeki şarj ağının üçte biri DC (hızlı) soketlerden oluşuyor ve bu da elektrikli araç kullanıcılarının daha hızlı şarj olmasını sağlıyor.

3 milyon 300 bin elektrikli araç öngörüsü

Bu gelişmeler, Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolundaki hedeflerine katkı sağlarken, 2030 yılında elektrikli araç sayısının 1 milyon 300 bin, şarj noktası sayısının ise 142 bin olması bekleniyor. 2035 yılı için ise elektrikli araç sayısının 3 milyon 300 bin, şarj soketi sayısının ise 273 bin olması öngörülüyor.