Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısına ilişkin, "Masum sivilleri hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bugün meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ölenler nedeniyle Afganistan Hükümetine ve milletine başsağlığı dilendi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kabil’de bugün meydana gelen terör saldırısı sonucunda birçok Afgan kardeşimizin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum sivilleri hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: AA