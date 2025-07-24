Türkiye alev alev yanıyor! Çiftçiler su dolu tankerlerle söndürme çalışmalarına katıldı

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. 5 noktada devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürerken; rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, yöre halkı da ekiplerin söndürme çalışmalarına destek veriyor. İşte Eskişehir, Afyonkarahisar, Sakarya, Bilecik ve Karabük'teki orman yangınlarına ilişkin son durum...

Eskişehir'de çiftçiler çukur açtı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü yangın nedeniyle boşaltıldı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın öğleden sonra tekrar şiddetlendi. Bazı çiftçiler, alevlerin ulaşmaması için tarla sınırlarına traktörlerle çukurlar açtı.

Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Kentte meydana gelen yangını söndürme çalışmaların katılan 14 kişi yaralanmış, 10 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Sakarya-Bilecik hattındaki yangında son durum

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Sakarya'da başlayan yangın 1 gün sonra Bilecik'e de sıçramıştı.

Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zorluğu nedeniyle bölgeye yangın söndürme uçakları ve helikopterler de yönlendirildi.

Yangın nedeniyle kapatılan D-650 kara yolu Adapazarı yönünde ulaşıma tekrar açıldı. Bilecik istikametinde trafik akışı ise kontrollü sağlanıyor.

Nuruosmaniye Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına 4 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, 10 arazöz, iş makinesi ve 84 personel destek veriyor. Öte yandan yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle çalışmalara destek veriyor.

Yangının külleri Bursa'ya ulaştı

Öte yandan, Sakarya ve Bilecik'teki yangının külleri Bursa'ya ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle kül bulutları İznik, Yenişehir, İnegöl ve Keles ilçeleri ile Bursa şehir merkezinde ulaşarak hayatı olumsuz etkiledi.

Şehirde gece boyunca kirli hava etkili oldu.

Karabük'teki yangında son durum

Karabük'te dün başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları da devam ediyor. Ancak, yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Yoğun duman nedeniyle havadan yapılan müdahalelerde zorluk yaşanıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybımızın olmaması, herhangi bir vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması, en büyük sevincimiz." ifadelerini kullandı.