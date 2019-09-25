Türkiye-Almanya ticarette önemli rol oynuyor

25 Eylül 2019

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin gelişmesine önemli katkılar sunan ve yüzlerce Türk şirketlerinin Almanya’da yatırım yaparak Avrupa’ya açılmasına öncülük eden Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı Türkiye Müdürü Adem Akkaya, yönetim kurulu üyesi olduğu Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına talip olduğunu açıkladı.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın yarın gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulunun seçileceğini aktaran Akkaya, başkan seçilmesi durumunda üyelerinin ihtiyaçlarına duyarlı, üyeleri ile iç içe çalışan ve üyeleri arasında verimli iş ilişkileri geliştiren bir Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası hedeflediğini vurguladı. Akkaya, “Bosch, Siemens, Bayer gibi dünya devi üyelerinden güç alan, onlarla uyum içinde çalışan bir Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası arzu ediyorum. Türk firmalarının Avrupa ve Almanya pazarlarında başarı sağlaması için gerekli altyapı ve tecrübeyi sunan bir Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası istiyorum” dedi.

Almanya ve Türkiye’deki akademik kariyeri üzerine inşa ettiği 20 yıllık profesyonel çalışma hayatı boyunca yüzlerce Türk firmasının Almanya’da şirketleşerek Avrupa pazarlarında satış ve üretim üsleri kurmalarına rehberlik ettiğine dikkat çeken Akkaya, şöyle devam etti: “Almanya’da yatırımı Türk firmalarının gündemine biz soktuk. Artık Türk Devleti'nin de verdiği desteklerle Türk firmaları da Almanya’da çok önemli faaliyet ve yatırımlara imza atıyorlar. Yeni bir rüzgâr esiyor. Almanya-Türkiye ekonomi köprüsünün trafiği artık tek yönlü akmıyor. Bu başarıları yakalayabilmek için, başta ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, sanayici ve iş adamları dernekleri olmak üzere, Türkiye’nin ve Almanya’nın belli başlı bütün sivil toplum ve basın kuruluşlarıyla işbirliği yaptık. Sadece 2019 yılı içerisinde 50 firmanın Almanya’da yatırım yapılmasına öncülük ettik. Yılsonunda bu sayı 60’'ın çok üzerine çıkacak. Öte yandan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası olarak da Alman iş dünyasında son 3 yılda oluşan olumsuz algıyı kırmak için çok çaba harcadık ve bu konuda önemli adımlar attık. Yine Alman hükümeti ile gümrük birliği anlaşmasının yeniden gündeme alınması konusunda önemli çalışmalara imza attık. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve karşılıklı yatırımların artması hedefiyle yönetime talip oldum.”

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurul Toplantısı 26 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yeni yönetim için 40'ın üzerinde aday bulunuyor. Bunların 16’sı Alman vatandaşı, 25’i ise Türk vatandaşı.