Türkiye Artemis Anlaşmaları'na imza attı: 2027'de Ay'a gidiyor

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Türkiye, uzayın barışçıl ve şeffaf şekilde araştırılmasına yönelik uluslararası işbirliğini öngören Artemis Anlaşmaları'na katıldı.

Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, NASA Direktörü Jared Isaacman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Uzay ve Çevreden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Connor Tomlinson katıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı da törende yer aldı.

Türkiye anlaşmaya katılan 71'inci ülke

Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na imza atan 71'inci ülke olduğunu açıklayan Kacır, ülkenin uzay çalışmalarında yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Kacır, "Amacımız, uzayda sürdürülebilir bir görünürlüğe sahip olmak ve tüm insanlığın yararı için uzayın barışçıl kullanımı konusunda adımlar atmaktır" dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki uzay işbirliğinin son dönemde hız kazandığını belirten Kacır, Türkiye'nin uydu teknolojilerinden insanlı uzay görevlerine kadar farklı alanlarda çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

2027'de Ay'a araç gönderilecek

Törenin ardından Türkiye'nin Ay programına ilişkin bilgi veren Kacır, 2027'nin ilk aylarında hibrit motora sahip bir uzay aracının Ay'a gönderilmesinin planlandığını açıkladı.

Kacır, "Bu vesileyle hem Ay yörüngesinden veri toplayacağız hem de Ay'a erişen ülkeler arasındaki yerimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

Somali'de uzay limanı inşa ediliyor

Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki bir diğer adımının Somali'de kurulacak uzay limanı olduğunu belirten Kacır, tesisin inşasına başlandığını söyledi. Kacır, uzay limanının Türkiye'nin küresel uzay ekonomisinde daha güçlü yer almasına ve uzay çalışmalarında daha bağımsız hareket etmesine katkı sağlayacağını belirtti.

NASA'dan Türkiye mesajı

NASA Direktörü Jared Isaacman da Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na katılımını "önemli bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin uzay alanında "cesur bir vizyon” ortaya koyduğunu söyleyen Isaacman, ABD ile Türkiye'nin astronotları yeniden Ay'ın yüzeyine gönderme vizyonunu paylaştığını ifade etti. NASA, imzanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Artemis Anlaşmaları'na hoş geldin, Türkiye" mesajını yayımladı.

Artemis Anlaşmaları nedir?

1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanan Artemis Anlaşmaları, uzayın sorumlu ve barışçıl şekilde keşfedilmesine ilişkin bağlayıcı olmayan ilkelerden oluşuyor.

Anlaşmalar, uzay faaliyetlerinde şeffaflık, bilimsel verilerin paylaşılması, uzay nesnelerinin kayda alınması, faaliyetlerin birbirini engellemesinin önlenmesi ve acil durumlarda yardım gibi başlıkları kapsıyor. ABD öncülüğünde 2020'de başlatılan Artemis Anlaşmaları, Ay'daki çalışmaların yanı sıra gelecekte Mars ve derin uzay görevlerinde ülkeler arasındaki işbirliğinin çerçevesini oluşturmayı amaçlıyor.