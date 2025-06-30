Türkiye ateş çemberinde: İzmir ve Manisa’daki ormanlar günlerdir yanıyor, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinden orman yangınları haberleri art arda gelmeye başladı. Manisa’da 28 Haziran’da başlayan yangın 3. gününe girerken, İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde dün çıkan orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı.

Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.

İşte il il orman yangınlarında son durum...

Hatay'da ormanlık alanda yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye öndürme helikopteri ve arazözler yönlendirilirken; ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir'deki yangınlarda son durum

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde dünden itibaren etkili olan orman yangınları henüz kontrol altına alınmadı.

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca çalışmalar sürdü.

Yangınlara yönelik havadan müdahale çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte tekrar başlandı.

Kuyucak Mahallesi'ndeki yangına kuvvetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememişti. Bölgedeki birçok yerleşim yerlerinde tahliyeler başlamıştı.

Hâlâ süren yangınlara 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle müdahale ediliyor, alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Akhisar'daki orman yangını 3. gününde

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 28 Haziran’da başlayan orman yangını, üçüncü gününde devam ediyor.

Gece hava araçları müdahaleye ara vermişti. Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Yangının, ilçenin Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bölgede arıcılık yapan D.B'nin arıları sakinleştirmek için duman kullanmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığı iddia edilmişti. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle de hızla büyüdü.

Yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tedbir amaçlı tahliye edilmiş, Akhisar-Gördes yolu trafiğe kapatılmıştı.

Yangın dün kısmen kontrol altına alınsa da, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden yayılmıştı.

Bölgede arıcılık yapan şüpheli D.B, taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 3 uçak, 5 helikopter, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken; ihbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yaklaşması üzerine bazı evler tahliye edilirken, yangın avokado ve zeytin bahçelerinde zarara yol açtı.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.