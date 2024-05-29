Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması'nın 60. yaşına özel gala

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, YTB Başkanı Abdullah Eren’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ile Avusturya'nın, güçlü tarihi bağlara ve çok yönlü ilişkilere sahip iki dost ülke olduğunu vurgulayan Göktaş, bu yılın hem Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması’nın 60. yıldönümü, hem de iki ülke arasında imzalanan Dostluk Anlaşması’nın 100. yıldönümü olduğunu anımsattı.

"İki ülke arasındaki ilişkiler göçle derinlik kazandı"

İki köklü devlet arasındaki ilişkilerin son 60 yılda Türk iş gücü göçü ile yeni bir boyut ve derinlik kazandığını ifade eden Göktaş, "Bu anlamda, bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımızı Türkiye ve Avusturya arasında kurulan güçlü bağın önemli birer aktörü olarak görüyoruz." dedi.

Göktaş, artık Avusturya’da dördüncü nesil Türklerin çalışmalarıyla öne çıkmaya başladığını belirterek, "Bugün vatandaşlarımız ticaret, bilim, tıp, siyaset, sanat ve spor gibi alanlarda; Avusturya’nın sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayatının ayrılmaz bir parçası oldular." diye konuştu. Türklerin burada elde ettiği başarıların kendilerini son derece gururlandırdığını dile getiren Göktaş, Avusturya’nın asli bir unsuru haline gelen vatandaşların, aynı zamanda Türkiye ile bağlarını da güçlü bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Göktaş, Avusturya’da 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun, bu ülkede Türk toplumunun kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını, Avusturyalı muhataplarının da bu dernekleri bu toplumunun bir zenginliği olarak gördüğüne inandığını söyledi.

"Vatandaşlarımızın haklarını korumak en asil vazifemiz"

"Diğer yandan vatandaşlarımızın maruz kaldığı ırkçılık, ayrımcılık karşısında onların haklarını muhafaza etmek, en asli vazifemizdir" ifadesini kullanan Göktaş, Avusturya Türk toplumunun refahının artırılmasına yönelik yeni politikalar ve projeler geliştirmek için Avusturya makamları ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti ve ekledi:

"Gelecek dönemde aile ataşelikleri ve temsilciliklerinin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Böylece kadınların, çocukların, ailelerin yaşadıkları sorunları yakından takip edecek; olası sorunlara müdahil olmaya ve taleplerini hızlıca karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

"50. yılı Türkiye'de kutlamıştım"

Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Raab da işgücü anlaşmasının 50’nci yılını Türkiye’de farklı bir görevdeyken kutladığını bugün de bakan olarak 60’ıncı yıl kutlamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Raab, Avusturya’da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğunun kendilerini bu ülkenin bir parçası olarak gördüğünü kaydederek, "Bu Avusturya’da uyum ve toplum bilincinin güzel bir göstergesi." ifadesini kullandı. Bakan Raab, "Başarılı bir entegrasyon, geçmişini inkar etmek ya da unutmak anlamına gelmemektedir." dedi.

"Güçlü diaspora, güçlü Türkiye"

YTB Başkanı Eren de Avrupa’daki Türklerin hikayesinin bir başarı hikayesi olarak özetlenebileceğini söyledi. YTB olarak çalışmalarıyla her zaman yurtdışındaki vatandaşların yanında olduklarını anlatan Eren, YTB’nin Türk toplumuna yönelik çalışmalarına değinerek, şöyle dedi:

"İnşallah bizler kıta Avrupası'nda daha uzun yıllar buranın asli unsuru olmuş, Avrupalı Türk toplumu da görmeye devam edeceğiz. Biz her zaman 'Güçlü diaspora, güçlü Türkiye' diyoruz. Bizim bir tane kriterimiz var; vatanın bölünmez bütünlüğünde, bayrağımızla sorunu olmayan tüm vatandaşlarımız bizim için, siyasi görüşü, ideolojisi ne olursa olsun, hepsi bizim için aynı."

Konuşmaların ardından müzik dinletisi, diaspora temsilcilerine plaket taktimi ve yöresel Türk kıyafetlerinin sergilendiği bir defile yapıldı. Davetliler ayrıca program kapsamında açılan 60 yıllık göç tarihini anlatan fotoğraf sergisini de gezme imkanı buldu. ​​​​​​​