Türkiye Avusturya maçı için güncel TRT 1 frekans ayarı (ŞİFRESİZ EURO 2024, SİNYAL HATASI DÜZELTME)

EURO 2024'te son 16'ya kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı bugün saat 22.00'de Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Maçın galibi çeyrek finale yükselecek. Türkiye'nin turnuvada ilerleme ihtimali EURO 2024'e olan ilgiyi de hayli artırdı.



Maçlar Türkiye'de kamu yayıncısı TRT 1 tarafından yayınlanıyor. Ancak TRT 1 maçlar sırasında şifreleme yapıyor. Türkiye Avusturya maçı dahil olmak zere EURO 2024 maçlarını TÜRKSAT 4A uydusu üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin TRT 1 frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

Peki TRT 1 HD güncel frekans bilgileri neler? TRT 1 sinyal yok hatası nasıl düzeltilir? Türkiye Avusturya maçını şifresiz izlemek için ne yapılır? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

* Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına girin.

* Menüden ‘Kurulum’ seçeneğine girin ve ’TKGS Güncelle’ seçeneğini kontrol edin. TKGS Güncelle seçeneğinin kapalı olması gerekiyor.

* ‘Güncellemeyi Başlat’ seçimini yaptıktan sonra maçları TRT 1’den şifresiz izleyebilirsiniz.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11794

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4