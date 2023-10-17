Türkiye ayakta! İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto ediliyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Bazı vatandaşlar ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına atarken, alanda İsrail bayrağı yakıldı.

Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Polis ekipleri, trafiğe kapatılan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kalabalığın protestosu sloganlar eşliğinde sürüyor.

İsrail'in saldırısı Ankara'da protesto ediliyor

Bazı sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde protesto ediyor.

Genç Birlik, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Genç Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, öncülüğündeki bazı STK'ler ile Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) temsilcileri, saldırı haberinin ardından İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplandı.

"Hamas'a selam, direnişe devam" sloganı atan grup zaman zaman tekbir getirdi. Büyük Filistin bayrağı getiren protestocular, okunan Kuran-ı Kerim-i dinledi. Protestoculara, yoldan araçlarıyla geçenler de kornalarını çalarak destek verdi.

"Özgür Filistin'i istiyoruz"

Grup adına açıklamalarda bulunan Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Selçuk Özdağ, İsrail Büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmesini talep ettiklerini söyledi. Özdağ, "Özgür Filistin'i istiyoruz, Kudüs bağımsız olsun istiyoruz." diye konuştu.

Gruptakilerin, zaman zaman elçilik konutuna gösterdiği tepkiler nedeniyle açıklama esnasında taşkınlık yaşanmamasını isteyen Özdağ, vatandaşların dualar ile Filistin halkına destek olmasını beklediklerini dile getirdi.

Öte yandan İsrail'in Ankara Büyükelçilik konutuna girmek isteyen gruba, polis ekipleri müdahale etti. Grubun dağılmaması üzerine konutun önüne toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA getirildi, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.